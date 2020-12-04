Москва, , 17:05 — REGNUM Курс доллара на торгах в пятницу, 4 декабря, опускался ниже отметки в 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 16:51 мск евро подешевел на 0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,98 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 26 ноября.

Напомним, ранее сегодня курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с начала сентября.

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