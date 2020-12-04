Москва, , 17:04 — REGNUM Инфляция в России может оказаться выше, чем прогнозирует Центральный банк РФ, но не намного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз Банка России, согласно которому инфляция в РФ в 2021 году будет в районе 3,5−4%.

«Инфляция окажется выше прогноза ЦБ, что часто бывало. Но не думаю, что намного. Серьёзных предпосылок к этому нет, за исключением только одного фактора — политики «дешёвых денег», которую декларирует ЦБ. Ключевая ставка находится на низком уровне, и это может стать инфляционным фактором. В то же время сейчас ставку повышать крайне нежелательно, иначе это нанесёт удар по производственной сфере. Общий кризис производства тоже давит на повышение цен», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая заявила, что российская инфляция остается под воздействием динамики курса рубля, а он продолжает девальвироваться.

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