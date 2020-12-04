Москва, , 16:59 — REGNUM Российская инфляция остается под воздействием динамики курса рубля, а он продолжает девальвироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. Так она прокомментировала слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, по мнению которой годовая инфляция в РФ составит 3,9−4,2% в 2020 году и потом останется вблизи 4%.

«Накопленная к сегодняшнему дню инфляция (4,1% с начала года) укладывается в концепцию инфляционного таргетирования, согласно которой целью денежно-кредитной политики Банка России является поддержание годовой инфляции вблизи 4% постоянно, — сказал Дворецкая. — Формулировка «вблизи 4%» отражает допустимость небольших колебаний инфляции вокруг цели. Свою роль в некритичном ускорении инфляции сыграло подорожание импорта непродовольственных товаров, включая автомобили, смартфоны и некоторые другие товары. Продовольственная инфляция и цены на услуги росли медленнее».

Как подчеркнула Дворецкая, российская инфляция остается под воздействием динамики курса рубля (хотя и с временным лагом), а он продолжает девальвироваться.

«Стабильность курса, успехи в вакцинации, позитивные ожидания восстановления экономики стали бы благоприятным фоном для инфляции, но, думается, до конца года эти факторы не сработают. Скорее всего, до конца года инфляция останется в допустимом интервале с верхним уровнем 4,2−4,3, но превысит ожидания Банка России», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что инфляционные риски в России создает в большей мере не экономика, а сам ЦБ РФ, печатая необеспеченные рубли, которые он не сможет убрать рынка.

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