Москва, , 16:35 — REGNUM В декабре 2020 года в РФ можно не ждать серьезных колебаний цен на свинину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил директор НИИ «Продовольственная безопасность» РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Ананьев. Так он прокомментировал новость, что в 2020 году РФ произведет свинины почти на 10% больше, чем в 2019 году.

Мясной отдел на рынке в Севастополе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«В последнем месяце 2020 года ситуация с ценами на свинину на внутреннем рынке существенно не изменится даже с учетом тенденций увеличения ее производства, — сказал Ананьев. — Объясняется это некоторой стабилизацией спроса и предложения на этот вид продовольствия. Это утверждение основано на следующих тенденциях: спрос на свинину в предстоящие новогодние праздники; наращивание экспортных возможностей и освоение новых перспективных зон их роста в Юго-Восточной Азии и других регионах».

При этом, как подчеркнул Ананьев, изменение цен на свинину в сторону снижения на 2−5% возможно в зимний период 2021 года в связи со снижением потребительского спроса на внутреннем рынке, вызванным снижением доходности населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ растет потребление свинины, так как ее себестоимость ниже, чем себестоимость баранины, говядины, индейки, кролика и некоторых других видов мяса.