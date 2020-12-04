Москва, , 16:34 — REGNUM Курс доллара на торгах в пятницу, 4 декабря, опускался ниже отметки в 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 15:28 мск доллар подешевел на 45 копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 73,99 рубля. В последний раз курс американской валюты находился на такой отметке 2 сентября 2020 года.

На текущий момент доллар торгуется на уровне 74,08 рубля, евро — 90,06 рубля.

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