Москва, , 16:33 — REGNUM Федеральный центр жестко наказал тех, кто спровоцировал протесты вокруг Куштау (Башкирия). Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

«Наделавшие этим летом шуму акции протеста вокруг Куштау завершились тем, что приватизация «Башкирской содовой компании» признана незаконной, а 95,72% акций перешло к Росимуществу.

Федеральный центр жестко наказал тех, кто спровоцировал протесты. Собственники (теперь уже бывшие) «Башкирской содовой компании» получили мощный удар за их желание получать сверхприбыль в ущерб общественно-политической стабильности в республике. Для главы региона Радия Хабирова есть политические плюсы от такого решения, так как многие говорили, что даже после Куштау на него были информационные атаки со стороны собственников.

Дмитрий Михайличенко Однако экономический аспект проблемы пока непонятен. Какую долю получит республика или дело ограничится масштабной социальной помощью новых собственников — пока непонятно. В Башкирии все чаще говорят о схеме «Башнефть» (25% акций принадлежит республике, а «Роснефть» финансирует ряд значимых социальных проектов в Башкирии).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря суд принял решение об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ в полном объеме: в пользу России истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения, АО «Башкирская химия», АО «Региональный фонд», а также ООО Торговый дом «Башкирская химия».

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