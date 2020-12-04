Саранск, , 16:32 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов уверен, что у республики есть все возможности для устойчивого развития и движения вперед. Об этом он заявил, выступая впервые на сессии Госсобрания региона, выразив надежду на поддержку парламентариев.

Новый руководитель Мордовии поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное доверие и поделился планами на предстоящую работу.

Он подчеркнул, что для поддержки и налаживания диалога с бизнесом необходимо повысить эффективность совещательных органов при главе республики по развитию предпринимательства. Необходимо больше внимания уделять строительству производственной, инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая даст дополнительную доходную базу и рабочие места жителям республики.

Врио главы республики напомним, что на фоне объема госдолга введены ограничения по капитальным вложениям, это большой удар по экономике и финансам всей республики.

«Строительный комплекс является локомотивом развития экономики, помогает развитию промышленности, транспорта, других отраслей. Из этого неблагоприятного режима нам придется выходить», — отметил Здунов. Работа будет вестись по двум направлениям — формирование и реализация программы финансового оздоровления, а также наращивание собственных доходов бюджета.

«По данным Федеральной налоговой службы, уровень зарплаты на наших предприятиях ниже среднероссийских показателей. Фактически наши люди недополучают зарплату. Нам предстоит это проанализировать и вместе с собственниками предприятий выйти на систему, когда средства будут работать на благо жителей республики. Потому что низкие доходы — одна из причин оттока людей из региона», — уверен врио главы Мордовии.

Здунов считает важным создать благоприятные условия для высококлассных специалистов, молодых людей, в том числе медиков, учителей, технологов, ветеринаров, для их возвращения в Мордовию. В этой связи власти республики нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста.

«Буду делать все возможное, чтобы оправдать надежды жителей родной для меня Мордовии на перемены к лучшему», — заверил новый руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября бывший глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. На пост врио главы региона был назначен Артём Здунов.

Уроженец Татарии, мордвин по национальности он был назначен премьер-министром Дагестана в феврале 2018 года, когда республикой руководил Владимир Васильев. Перед этим он около трех с половиной лет работал министром экономики Татарии.