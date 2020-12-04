Москва, , 16:32 — REGNUM Инфляционные риски в России создает в большей мере не экономика, а сам ЦБ РФ, печатая необеспеченные рубли, которые он не сможет убрать рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляция в РФ пока оказывается выше, чем прогнозировал ЦБ, но деизинфляционные риски будут преобладать.

«Боюсь, что под дезинфляционными рисками глава ЦБ РФ может подразумевать слабость экономики и падение доходов жителей РФ без возможности восстановиться в обозримой перспективе, — сказал Ордов. — Но инфляционные риски сегодня создает в большей мере не экономика, а сам ЦБ РФ, печатая необеспеченные рубли, которые он, в отличие от ФРС США, не сможет убрать с рынка, создав условия для очередной девальвации рубля. С одной стороны, ЦБ РФ сегодня — главный спаситель российской экономики, но завтра «ловушка ликвидности» захлопнется, и хороших решений не останется совсем».

Как подчеркнул Ордов, экономическая стагнация остается главным дезинфляционным фактором и, возможно, главной ставкой со стороны ЦБ РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что граждан РФ ждет сезонное, временное повышение цен перед праздниками, но резкого роста инфляции можно не ждать.

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