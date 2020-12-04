Кашарский район, Ростовская область, , 16:29 — REGNUM Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ростовской области с начала 2020 года превысил $5 млрд. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, находящийся с рабочей поездкой в Кашарском районе 4 декабря.

2020 год выдался непростым, однако Донской регион смог сохранить лидирующие позиции в стране по производству сельхозпродукции. Так, на 490 тыс. тонн увеличилось производства зерна, на 15 тыс. тонн — овощей. Экспорт продукции донского агропромышленного комплекса превысил $5 млрд.

Голубев поставил перед селянами задачу обеспечить урожай 2021 года не ниже уровня текущего года, не допуская при этом снижения плодородия почвы. Важно также разработать меры по экономии использования водных ресурсов при поливе на орошаемых землях, ускорить процесс цифровизации на селе.

ИА REGNUM сообщало, что экспорт сельхозпродукции из Ростовской области превысил в 2018 году $5 млрд, в 2019 году — $4,5 млрд. В соответствии с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» регион должен к концу 2024 года нарастить объём экспорта сельхозпродукции до $7,7 млрд.

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