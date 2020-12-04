Москва, , 16:15 — REGNUM Наступающий 2021 год вызывает беспокойство, так как растет не только текущий индекс продовольственной инфляции, но и опережающие индексы цен на сельскохозяйственные товары сигнализируют о негативных прогнозах по урожайности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что мировые цены на продовольственные сырьевые товары достигли самого высокого уровня за шесть лет.

«Это может спровоцировать продолжение опережающего роста цен на продукты питания, — сказал Ордов. — Пока рано делать предположения о потенциальных уровнях роста продуктовых цен, но основная опасность этого тренда кроется в негативном влиянии на малообеспеченные слои населения. Хотя это общемировой тренд последних десятилетий — богатые богатеют, а бедные беднеют. Вслед за этим могут потребоваться дополнительные расходы правительства РФ во исполнение своих социальных функций, благо что государственные резервы пока так и не распакованы».

При этом он подчеркнул, что надежды на восстановление реальных доходов жителей РФ хотя бы на уровне конца 2019 года вряд ли сбудутся в 2022 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что резкий рост мировых цен на продовольствие не стоит рассматривать как устойчивую тенденцию — они стабилизируются после завершения пандемии.

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