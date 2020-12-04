Ульяновск, , 16:02 — REGNUM В Ульяновске готовятся к ёлочным базарам, которые откроются 15 декабря. Они будут работать до нового года, сообщает администрация областного центра.

Ель Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Новогодние базары развернутся на 30 торговых площадках по 27 адресам, большая часть — в центре города. Также торговля будет идти в Железнодорожном районе, Засвияжье, левобережной части Ульяновска.

Торговля новогодними елями будет идти с 15 по 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал муниципальных глав оставить «новогодние» расходы на уровне прошлого года, а «ещё лучше», чтобы они были «существенно ниже».

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