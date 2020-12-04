Москва, , 16:02 — REGNUM Цены на нефть 4 декабря с утра уверенно росли на новостях о том, что ОПЕК+ всё-таки решила немного увеличить добычу нефти с 1 января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки с ежемесячным пересмотром квот, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру рост продолжался: цена Brent подрастала на 1,25% до $49,30 за баррель, а цена WTI — на 1,4%, до $46,36 за баррель.

Рынок обрадован отсутствием разногласий в ОПЕК+, несмотря на то, что министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бин Салман аль-Сауд заявил в интервью, что вчерашние переговоры были «мучительными», так как Саудовская Аравия изначально настаивала на сохранении существующих квот на добычу нефти в течение I квартала 2021 года.

В ближайшее время, особенно с учётом новостей о начале вакцинации населения от пандемии коронавируса, в некоторых странах, у цен на нефть есть шанс для продолжения роста.

Цена Brent, если закрепится выше $49 за баррель, далее сможет вырасти до $51−53. На сегодня по цене Brent ожидается диапазон $48,50−50 за баррель», — полагает эксперт.

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