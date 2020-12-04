Москва, , 15:57 — REGNUM Если демократ Джо Байден станет президентом Америки, то он попытается включить Европейский союз во все виды экономических санкций против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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«Например, сейчас идет очень ожесточенная борьба против второй очереди газопровода «Северный поток — 2». И на фоне этой борьбы никто уже не помнит, что Обама и Байден точно так же боролись против первой очереди. И тогда его заблокировать не удалось вследствие жесткой позиции германских производственников. Значит, сейчас Байден будет искать способ надавить непосредственно на германских производственников. Не через германских политиков, как раньше, а напрямую. И таким образом добиться того, чтобы блокада стала всеобъемлющей», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, каким будет многосторонний подход Байдена во внешней политике.

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