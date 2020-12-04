Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль 4 декабря продолжает крепнуть в паре с долларом США, но остановился в паре с евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Американская валюта торгуется по 74,21 руб., краткосрочно может двигаться в рамках 74,10−75,50 руб. Евро стоит 90,29 руб., и здесь нет поводов для выхода за границы 90−92 руб.

Да, можно говорить о том, что сырьевой рубль получил значимую поддержку от прироста цен на нефть Brent после решений ОПЕК+ сделать квоты на первый квартал 2021 года мягче.

Но для России увеличение добычи при том же вялом спросе на энергоносители в мире и негибкой ценовой политике не значат перспективу бурного восстановления после кризиса.

Интересно, на самом деле, кому же в российской финансовой системе потребовалось такое колоссальное количество рублей, да еще и под конец года.

Может быть, крупным экспортёрам (вряд ли, но допустим), может быть, институциональным, то есть серьезным по размерам инвесторам, банкам, ведомствам. Спустя время причина точно проявится.

Пока же точно можно говорить, что рубль слишком силен для того состояния, в котором находится отечественная экономика. Ей нужна валюта полегче, помягче, то есть доллар около 77−78 рублей», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль находится в шаге от уровня 74

Читайте развитие сюжета: Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с начала сентября