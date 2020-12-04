Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM В Смольном собираются обсудить определенные решением от 2 декабря новогодние «коронавирусные» ограничения вместе с представителями бизнеса. Их введение вызвало большой общественный резонанс и критику со стороны бизнес-сообщества.

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Ранее о необходимости такого диалога корреспонденту ИА REGNUM заявлял председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

«Деловая Россия», а также «Опора России» и бизнес-омбудсмен поучаствуют в совещании, которое состоится в Смольном на следующей, уточняет «Фонтанка».

Чиновники будут обсуждать с предпринимателями, как можно поддержать бизнес в условиях новых ограничений.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 и сокращающегося резерва коек в больницах в Петербурге запретили работать ресторанам и кафе с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 до 10 января они должны будут закрываться в 19:00. Также не будут работать театры, музеи и концертные залы с 30 декабря по 10 января.

Ранее петербургские предприниматели, работающие в сфере услуг и отельного бизнеса, поставили ультиматум губернатору Александру Беглову, потребовав отменить запрет на работу общепита в новогодние праздники, или они напишут президенту Владимиру Путину.

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Предприниматели подчеркивают, что после весенне-летних закрытий и запретов 40% компаний так и не возобновили свою работу, а новые ограничения уничтожат небольшие заведения. Кроме того, указывают они, запрет на работу ресторанов, театров и музеев приведет к отказу туристов от поездок в Петербург, что усугубит бедственное положение в сфере услуг.

Однако ранее вице-губернатор Евгений Елин прямо назвал существенное снижение турпотока одной из основных целей вводимых ограничений.

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