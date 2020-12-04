Мадрид, , 15:45 — REGNUM Автомобили марки Peugeot стали самыми продаваемыми на испанском авторынке в ноябре 2020 года. Об этом сообщает Europa Press.

В ноябре автомобильная компания Peugeot реализовала в Испании 6068 машин, что на 11,6% меньше, чем за тот же месяц в 2019 году. На втором месте оказалась марка Seat. Автомобилей этой компании в прошлом месяце на испанском авторынке было продано 6044 экземпляра — на 29,4% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen, чьи продажи в Испании сократились в ноябре на 22,8%, до 5 324 экземпляров.

Также в ноябре на испанском авторынке было продано 4 903 машины Toyota (— 25,6%), 4 730 моделей Kia (— 18,5%), 4 706 автомобилей Renault (— 3,3%), 4593 экземпляра Hyundai (— 9%), 4225 единицы Mercedes-Benz (+ 1,3%) и 4139 машин Dacia (— 9%).

Напомним, по данным Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), в октябре 2020 года на авторынке Испании было реализовано 74 228 новых автомобилей — на 21% меньше, чем в ноябре прошлого года.

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