Самара, , 15:49 — REGNUM Рекордный урожай зерна за последние 30 лет получили аграрии в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в эфире телеканале «Россия-24.Самара», 4 декабря сообщает пресс-служба областной администрации.

По его словам, в текущем году область получила рекордный урожай зерновых за последние 30 лет. С полей удалось убрать 2,9 млн тонн зерна, а экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса составил свыше 300 миллионов долларов.

Азаров поблагодарил работников сельского хозяйства за ударный труд. Он отметил, что в регионе увеличилась средняя урожайность. Так, в 2019 году она составляла 17,7 центнеров с одного гектара, а в текущем году этот показатель составил 26 ц/га. К тому же, в области в 2020 году увеличилось на 4% производство птицы и скота в живом весе, выросло поголовье КРС, поднялись надои молока на 7,5%.

Губернатор региона подчеркнул, что в 2020 году аграрии приобрели 1568 единиц новой современной техники. В сельских территориях возводятся новые медицинские учреждения, идет ремонт домов культуры, обновление библиотек.

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