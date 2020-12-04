Москва, , 15:34 — REGNUM Оборонный бюджет США с санкциями в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в Госдуме назвали террором, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«США на уровне маниакального упорства пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Введение против них санкционного механизма в проект оборонного бюджета с одновременными дополнениями в закон об обеспечении энергетической безопасности Европы — негативный сигнал, прежде всего, для европейских партнеров», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Недобросовестная конкурентная борьба Вашингтона с Москвой экстерриториальным рикошетом бьет именно по европейским компаниям, отметил парламентарий. Соединенные Штаты во имя продвижения своих собственных экономических интересов готовы размахивать своей санкционной дубиной на пол миром, рассуждает он.

«По сути, настоящий государственный шантаж и террор, которые лишь прикрываются мнимыми намерениями по обеспечению безопасности европейских союзников США. Чем меньше в Брюсселе будут плясать под дудку Вашингтона, тем безопаснее будет на нашем общем континенте», — делает вывод Слуцкий.

Вместе с тем в Кремле считают расширение США санкций против «Северного потока — 2» проявлением недобросовестной конкуренции и заверяют, что Москва сделает все для защиты своих интересов. Документ предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или допоборудования.

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