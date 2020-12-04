Бишкек, , 14:52 — REGNUM Киргизстанский бизнес получил 6 623 кредитов на 5,4 млрд сомов (4,8 млрд рублей) в рамках госпрограммы поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании совета по взаимодействию с партнерами по развитию.

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По словам исполняющего обязанности главы правительства, также эта программа предусматривает создание антикризисного фонда с бюджетом в 14 млрд сомов (12,4 млрд рублей).

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Новиков призвал партнеров республики учесть ограниченные возможности государственной казны и призывал их помочь в реализации этого проекта.

«Официальные данные по итогам 10 месяцев показывают спад экономики на 7,4%. Также из-за снижения налоговых и таможенных поступлений возникают риски недофинансирования расходной части бюджета», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело сообщил, что партнеры по развитию готовы продолжать оказывать стране поддержку киргизскому правительству для стабилизации экономики республики.

ИА REGNUM напоминает, что дефицит бюджета Киргизии по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 27,7 млрд сомов (25 млрд рублей), а в 2021 году он может достигнуть 35,7 млрд сомов (32,1 млрд рублей).