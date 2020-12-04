Берлин, , 14:52 — REGNUM Компания Volkswagen обнародовала цены на рестайлинговую модель Volkswagen Arteon. Об этом сообщается на сайте компании.

Volkswagen представил обновленный Arteon для североамериканского рынка. Начальная версия кроссовера в США стоит 38 190 долларов США (2,87 млн рублей).

У модели была обновлена передняя оптика. Так, теперь у машины появилась светодиодная полоса, которая соединяет фары.

Обновленный Arteon оборудован двухлитровым турбированным двигателем мощностью 268 л. с. и 350 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с восьмиступенчатым «роботом» и приводом 4×4. При этом максимальные версии кроссовера могут быть полноприводными.

В салоне машины появились новая мультимедиа с экраном на 8 дюймов, которая имеет широкий спектр возможностей, а также новый климат-контроль с сенсорным управлением.

В топовых версиях Arteon клиентам предлагаются премиальная акустическая система и атмосферная подсветка салона.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный кроссовер Tiguan.

Читайте также: Volkswagen откажется от производства седанов Passat в США