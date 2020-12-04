Москва, , 14:27 — REGNUM Компромисс стран ОПЕК+ по добыче нефти заключается в том, что это увеличение будет проходить не одномоментно, а плавно: не сразу на — 2,5 млн. баррелей в сутки, а постепенно на 0,5 млн. баррелей в сутки в соответствии с существующими квотами для разных стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова, профессор, д. э. н Геннадий Иванов.

«Для России это означает, что вероятность резкого роста инфляции сокращается (в том числе и на внутреннем рынке), резкого роста цен и тарифов из-за нефтяного фактора (увеличение добычи при стагнации спроса) не ожидается.

Более того, в краткосрочной перспективе достигнутое ОПЕК+ соглашение делает весьма вероятным укрепление курса рубля, уменьшение волатильности курса отечественной валюты и, как следствие, более плавным рост цен на потребительские товары», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны 3 декабря ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что распределение квот будет в той же пропорции, что и ранее.

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