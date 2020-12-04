Сеул, , 14:20 — REGNUM В 2021 году министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи выделит порядка 50,2 млрд вон (~$46,2 млн) на создание «17 морских лесов и 14 нерестилищ». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства.

Известно, что министерство реализует программу по созданию «морских лесов» и нерестилищ с 2011 года с целью восстановления рыбных ресурсов и моря, страдающего от изменения климата и чрезмерного выловы рыбных ресурсов.

Отмечается, что 30 млрд вон (~$27,6 млн) будет выделено на создание порядка 2386 га (~23,9 кв. км) «морских лесов» вокруг острова Чеджу, ещё 6,2 млрд вон (~$5,7 млн) — на создание нерестилищ и мест обитания рыб, находящихся под угрозой сокращения или исчезновения.