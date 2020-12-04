Москва, , 14:11 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года в России самым доходным автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стала южнокорейская модель Hyundai Creta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчетный период в России было продано 59 132 экземпляра Creta на общую сумму 70,6 млрд рублей.

На втором месте в рейтинге доходности рынка SUV находится Toyota RAV4 — 62,1 млрд рублей. Эту сумму дилеры выручили с продажи 28 795 таких авто. Тройку лидеров замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan. За продажу 26 955 автомобилей Tiguan российские дилеры получили 52 млрд рублей.

Четвертое и пятое места соответственно заняли KIA Sportage (23 140 ед.; 39,1 млрд рублей) и Skoda Kodiaq (16 107 ед.; 31,2 млрд рублей).

Далее идут: Mazda CX-5 (15 669 ед.; 30,6 млрд рублей), Nissan X-Trail (16 294 ед.; 30 млрд рублей), Mitsubishi Outlander (15 855 ед.; 29,3 млрд рублей), Lexus RX (7905 ед.; 29 млрд рублей) и Hyundai Tucson (17 042 шт.; 29 млрд рублей).

Напомним, KIA Rio стала самой доходной моделью в сегменте В на российском авторынке по итогам десяти месяцев 2020 года.

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