Москва, , 13:56 — REGNUM Страны ОПЕК+ — участники договоренностей по добыче нефти и нефтепродууктов пришли к компромиссному решению. Увеличение добычи составит вчетверо меньше, чем предполагалось в рамках апрельских договоренностей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков.

«В то же время не было принято решение о продлении договоренностей сразу на полгода вперед, что позволит уже к концу первого квартала подкорректировать параметры соглашения с учетом ситуации на рынке.

Главное, что соглашения продолжают действовать, нового конфликта в организации, который мог бы привести к неконтролируемому выводу на рынок значимых объемов нефти, не произошло, нарушители квот также призваны более строго придерживаться ограничений.

С учетом того, что в мире начинается вакцинация и риски нового падения спроса снижаются, можно ожидать дальнейшего плавного восстановления рынка.

Биржи уже отреагировали на эту информацию позитивно. Баррель нефти марки Brent дорожает более чем на $2, приближаясь к психологически важной отметке $50», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПЕК+ 3 декабря решил увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года.

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