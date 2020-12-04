Самара, , 13:56 — REGNUM В Самарской области к концу года треть мусора будет отправляться на сортировку и переработку. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, отвечая на вопросы жителей области о переменах в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 4 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По его словам, сейчас создается новая система обращения с ТКО, поскольку два года назад лишь 8% мусора отправлялось на переработку. В конце текущего года на переработку будет доставляться уже третья часть всех отходов.

Азаров подчеркнул, что будут ликвидированы незаконные свалки, закуплены новые мусоровозы и контейнеры и обустроены контейнерные площадки. Причем мусоровозы будут оснащены системой GPS-навигации для управления процессами и осуществления контроля в режиме онлайн.

Глава области напомнил, что в регионе были созданы семь мусоросортировочных комплексов: в Тольятти, Сызрани, в Новокуйбышевске, а также в Красноярском, в Волжском и Кинельском районах. До конца года планируется ввести комплекс в Сергиевске.

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