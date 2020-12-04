Москва, , 13:49 — REGNUM Рынок энергоносителей встретил с воодушевлением итоги саммита ОПЕК+, которые были подведены позже на два дня, чем ранее предполагалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Найденный в ходе ожесточенный дискуссий компромисс отказаться от одномоментного повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки в пользу постепенного и гибкого, начиная с января на 500 тыс. барр./сутки с возможным пересмотром каждый месяц, окончательно сняло опасения инвесторов, что рынок может столкнуться с переизбытком поставок.

Котировки марки Brent к полудню 4 декабря растут на 1,2% до $49,30. В утренние часы они приближались к значимой психологической планке в $50, в последний раз наблюдавшейся в конце марта.

Гибкий подход ОПЕК+, сотканный из различных точек зрения Саудовской Аравии, России и ОАЭ, уменьшает риски переизбытка поставок, что актуально из-за уязвимости спроса вследствие второй волны коронавируса, и дает необходимую гибкость для своевременной «поднастройки» предложения.

В то же время в ожидании этого события котировки успели пройти путь вверх в более чем 15% за эти две с небольшим недели с момента, когда это решение должно было быть принято.

Многие игроки сейчас могут задаваться вопросом насколько текущие цены адекватны сложившимся фундаментальным данным и не заложен ли в них оптимизм, связанный с прогрессом в разработке вакцин, который может многим показаться избыточным на текущем этапе.

Показательным в этом отношении станет сегодняшний отчет по рынку труда в США. Если он будет носить обнадеживающий характер (он отразит влияние резкого роста числа инфицированных), то в этом случае позитивные настроения на рынках сохранятся как минимум до заседания ФРС 15−16 декабря, в противном случае с учетом конца недели могут возобладать коррекционные настроения.

Для продолжения позитивной динамики котировки марки Brent должны преодолеть и закрепиться выше $50. Пока же этого не произошло вырисовывается сценарий формирования коридора в $44−50, который не исключает повторных попыток в ближайшие дни продлить восходящую траекторию», — считает эксперт.

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