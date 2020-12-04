Ульяновск, , 13:44 — REGNUM В Ульяновской области планируют развивать строительство с «использованием деревянных конструкций». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природы и цикличной экономики по итогам совещания по развитию жилищного строительства.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено деревянному домостроению. По словам главы исполняющей обязанности министра природы Гульнары Рахматулиной, это загрузит лесопромышленные предприятия области, которые занимаются деревообработкой, изготавливают пиломатериалы, сборные деревянные конструкции и другие изделий на основе древесины.

В Ульяновской области планируют в рамках поручений президента России Владимира Путина по развитию и декриминализации лесного комплекса планируется разработать и реализовать ряд мер, направленных на развитие строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения «с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом».

Региональные власти отмечают, что деревянное домостроение наиболее активно развивается в Старомайнском и Николаевском районах. Срубы домов поставляются из муниципалитетов в другие регионы — в частности, в Самарскую, Саратовскую области, Татарию и Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что ряд регионов России демонстрируют высокие темпы строительства жилья, необходимые для достижения цели к 2030 году. В их числе была названа Ульяновская область.

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