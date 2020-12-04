Москва, , 13:44 — REGNUM Решение ОПЕК+ одобрить решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки вызвало обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 4 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»В большой спешке решили остаточки качнуть. А что дальше? Это же не святой источник самонаполнения», — написал Ser. T.

Часть пользователей сошлась во мнении, что данное решение приведёт к падению цен на топливо в скором будущем. Это произойдёт по той причине, что на рынке окажется больше нефти и за счёт низкого спроса топливо будет терять в цене.

«Поднимется на рынке ещё маленько нефть и резко обвалится из-за спроса», — пишет Татьяна К.

Некоторые комментаторы предположили, что отдельные участники сделки всё равно будут добывать нефть сверх обусловленного объёма. Они уверены, это негативно повлияет на стоимость нефтепродуктов.

«До НГ всё равно вверх гнать будут. На воде хранилища освободили, данные все равно из Американского института нефти приходят, а у них там свои дела. Сдвиг все равно пошёл. Как вариант подождать пару недель и посмотреть на курс», — написал пользователь под псевдонимом «Аноним».

Ряд блогеров напомнили о срыве сделки ОПЕК, в результате которого на рынке образовалась негативная ситуация. Пользователи уверены, что раз за этот инцидент никто не понёс наказание, то повторение подобной ситуации вполне возможно.

«А кто-то понёс ответственность за срыв сделки с ОПЕК весной, со всеми вытекающими последствиями для людей и экономики?», — задаётся вопросом пользователь Алексей.

Напомним, 3 декабря страны ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки.