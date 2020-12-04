Анкара, , 13:37 — REGNUM Из столицы Турции в Китай 4 декабря будет отправлен первый грузовой поезд, который в течение 12 дней должен преодолеть 8,6 тыс. км. Об этом 4 декабря сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Первый грузовой поезд из Турции в Китай отправляется сегодня из Стамбула», — говорится в сообщении МИД Турции.

Также в нем уточняется, что данный поезд будет следовать по транскаспийскому транспортному маршруту через железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс и при этом в течение 12 дней проедет 8 693 км, пересечет два континента, два моря и пять стран.

«Турция будет продолжать укреплять связи между Востоком и Западом и предпринимать необходимые шаги для укрепления своего центрального положения в регионе», — также отмечается в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор.