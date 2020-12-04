Москва, , 13:42 — REGNUM Россия предлагает другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активнее выполнять соглашение о маркировке товаров. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 4 декабря на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что маркировка — это передовая технология, значительно снижающая нелегальный товарооборот. Она помогает создать конкурентное пространство. Сейчас государства ЕАЭС по мере готовности вступают в эту систему, жёсткие сроки при этом не оговорены.

«Учитывая это, предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к внедрению системы маркировки на определенные группы товаров», — сказал Мишустин.

Глава российского правительства рассказал о результатах этой работы. Так, оказалось, что в легальный оборот на внутреннем рынке обуви введено около 1 млрд пар обуви, хотя предполагалось, что их всего 400 млн. Таким образом, маркировка уточняет ситуацию на рынке.

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