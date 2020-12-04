4 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Рынок реагирует не только на новости о коронавирусе. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» рассказал о решении участников встречи ОПЕК, а также дал прогноз на цены на нефть.

Игорь Галактионов, , 14:03 — REGNUM Поздним вечером 3 декабря участникам встречи ОПЕК, наконец, удалось прийти к соглашению. Согласно решению членов альянса, с января 2021 года страны-участницы будут ежемесячно принимать решение о возможном повышении добычи нефти в пределах 0,5 млн баррелей в сутки. На январь решение о повышении добычи на 0,5 млн уже принято. Таким образом, действующие квоты по сокращению добычи на 7,7 млн баррелей в сутки будут смягчены до 7,2 млн баррелей в сутки.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Принятое решение альянса оказалось несколько хуже ожиданий рынка. В случае если нефтеэкспортеры — участники сделки будут каждый месяц повышать добычу нефти на максимально возможный объем квот в размере 0,5 млн баррелей в сутки, это приведет к тому, что совокупный объем предложения в I квартале будет всего на 1 млн баррелей в сутки ниже согласованных ранее уровней. В то же время рынок ожидал более серьезного ужесточения— в размере 2 млн баррелей в сутки. Более того, формат ежемесячных встреч означает для участников рынка усиление неопределенности, так как каждый месяц рынок будет оказываться в ситуации, когда остается только гадать о том, какой объем сокращений можно ожидать от альянса в ближайшем будущем.

Добыча нефти ptra

Не менее острым остается вопрос и соблюдения дисциплины по достигнутым договоренностям. На данный момент сроки компенсации перепроизводства уже продлены до марта 2021 года, демонстрируя неэффективность данного механизма, поскольку продление периода компенсаций уже становится для членов альянса нормой, в то время как компенсировать перепроизводство никто из них не торопится. На данный момент, согласно Reuters, наибольший объем перепроизводства остается у Ирака (0,61 млн б/с) и России (0,53 млн б/с) в месячном эквиваленте.

Тем не менее цены на нефть положительно отреагировали на новость по итогам встречи ОПЕК+. Нефтяные котировки выросли 3 декабря и продолжили расти с утра 4 декабря, в полной мере отыгрывая общерыночные позитивные настроения. Несмотря на то, что этот оптимизм стоит признать несколько избыточным, появившаяся определенность позволила обновить ценовой максимум по фьючерсам на Brent. К утру 4 декабря цены на североморскую нефть вплотную приблизились к уровню $49,5 за баррель. В ближайшее время не исключено достижение котировками уровней $50−51 за баррель, после чего вероятна коррекция к $48−49 за баррель.

Еще одной важной новостью накануне стало заявление S&P Global Platts о начале консультаций с участниками нефтяного рынка о возможном включении американского сорта нефти WTI в оценку спот-цен на нефть марки Brent (dated Brent). Возможность принятия такого решения рассматривается на фоне снижения нефтедобычи в Северном море и увеличения нефтяного экспорта США. Подобный шаг может привести к более тесной взаимосвязи бенчмарков Brent и WTIи, как следствие, сужению спреда между ними.

Нефтяная платформа. США Dodlive.mil

Стоит отметить, что текущие высокие цены на нефть могут стать драйвером роста нефтедобычи в США и привести к пересмотру прогнозов. На данный момент в США Минэнерго прогнозирует снижение производства до конца I квартала 2021 г. Однако буровая активность сланцевых нефтедобытчиков уверенно восстанавливается на протяжении последних двух месяцев, а в ответ на рост цен за баррель WTI выше $45, этот процесс может еще и ускориться. Именно этот фактор может стать дополнительным аргументом в пользу того, что нынешние высокие цены могут оказаться неустойчивыми как минимум на горизонте ближайших месяцев.