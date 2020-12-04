Уфа, , 13:30 — REGNUM Более двух тысяч подъездов отремонтировали в текущем году в Башкирии. Об этом 4 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в прошлом году был отремонтирован 4001 подъезд в 1372 многоквартирных домах. На эти цели было направлено более 1,3 млрд рублей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса удалось сделать ремонт 2180 подъездов в 697 домах, на общую сумму работ 708 млн рублей. Так, в 62 муниципальных образованиях региона работы завершены в 2168 подъездах. А в 12 подъездах в Уфе рабочие устраняют замечания.

Хабиров отметил, что в пяти подъездах двух домов не смогли приступить к работам из-за того, что жители не разрешили в них ремонт из-за коронавируса.

Глава региона подчеркнул, что гарантия на работы в подъезде составляет пять лет. Таким образом, жители защищены от недобросовестных подрядчиков. По его словам, коронавирус не отменяет цели: поэтому все подъезды республики будут отремонтированы в течении несколько лет.

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