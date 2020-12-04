Москва, , 13:10 — REGNUM В ноябре 2020 года на авторынке России было продано 157 580 новых автомобилей, что на 5,9% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом 4 декабря сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

При этом Штэрцель добавил, что в годовом сравнение продажи новых автомобилей сократятся в 2020 году на 10,3%, что соответствует прогнозу АЕБ на этот год.

Напомним, в начале октября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выпустила новый прогноз по итогам реализации автомобилей в России на 2020 год. Согласно новому прогнозу ассоциации, продажи новых машин в 2020 году сократиться на 13,5%, до 1 552 000 экземпляров.

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