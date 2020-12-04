Орел, , 13:06 — REGNUM Бюджет Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принят во втором чтении в окончательной редакции депутатами Орловского облсовета на заседании 4 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Орловской области.

Общий объем доходов и расходов областного бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 39 млрд 812,1 млн рублей, бюджет спрогнозирован без дефицита и профицита. Около двух третей всех расходов Орловской области составит обеспечение социальных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет 2020 года был принят с прогнозируемыми доходами в 40,9 млрд рублей и расходами в 42, 9 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области на 1 января 2021 года был заложен в сумме 17 млрд 644 млн 648,1 тыс. рублей. На 1 ноября 2020 года сумма госдолга Орловской области составила 19 млрд 774 млн 680,37 тыс. рублей, из которых основная часть — 8,2 млрд — приходится на коммерческие кредиты.