Афины , , 13:01 — REGNUM Экономика Греции сократится на 10% в 2020 году и постепенно восстановится в 2021 году, поскольку продолжающиеся вспышки вирусов и ограничения оказывают давление на деятельность сферы услуг, экспорт, занятость и инвестиции. В 2022 году восстановление, по прогнозам, ускорится, поскольку вирус лучше контролируется с помощью вакцины, которая стала более широко применяться, ограничения ослабляются во всем мире и правительство реализует новые инвестиционные проекты, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает AMNA.

Организация ожидает, что после сокращения на 10,1% в этом году греческая экономика вырастет на 0,9% в 2021 году и на 6,6% в 2022-м. Уровень безработицы, по прогнозам, достигнет 16,9% рабочей силы в 2020 году с 17,3% в 2019 году, вырастет до 17,8% в 2021 году и снизится до 17,2% в 2022 году. ОЭСР заявила, что более ранняя борьба с пандемией ускорит восстановление экономики, снизив риски роста неплатежеспособности, неработающих кредитов и снижения благосостояния. Расширение поддержки домашних хозяйств, страдающих от потери доходов по мере продолжения кризиса, ограничит замедление потребления и роста благосостояния. А более целенаправленная поддержка бизнеса поможет жизнеспособным фирмам оставаться в деле.

В проекте бюджета страны на 2021 год приоритетное внимание уделяется снижению ставок НДФЛ и социальных взносов, что будет способствовать долгосрочному росту занятости. Активное расширение эффективных программ профессиональной подготовки поможет обеспечению того, чтобы работники обладали навыками, необходимыми рынку труда после кризиса.

ОЭСР также предполагает, что дефицит государственного бюджета достигнет 9,4% ВВП в этом году после профицита в 1,5% в 2019 году, снизившись до 7,0% и 2,6% в 2021 и 2022 годах соответственно. По прогнозам, в этом году государственный долг Греции достигнет 213,7% ВВП, снизившись до 207,6% в 2021 году и 194,6% в 2022 году.