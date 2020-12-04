Москва, , 12:59 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен выйти на новый уровень развития, заявил 4 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном обращении к участникам первого Евразийского конгресса.

«Евразийский союз должен выйти на новый уровень своего развития. Очевидно, что нужно продолжить курс на укрепление единого рынка, где всё более свободно перемещаются товары, услуги, капитал, рабочая сила, и вместе с тем создать единое цифровое пространство стран «пятёрки», — сказал он.

Поэтом, считает глава российского правительства, к четырём свободам должна добавиться и пятая свобода, которая заключается в движении информации.

Мишустин назвал именно цифровые технологии главным фактором формирования единого экономического пространства.