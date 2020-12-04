Афины , , 12:54 — REGNUM Новая волна ограничительных мер, предпринятых правительством Греции для остановки второй волны пандемии 7 ноября, окажет большее влияние на экономику страны, чем предыдущая. Об этом заявил управляющий Банка Греции Янис Стурнарас, сообщает AMNA.

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При этом ожидается, что в четвертом квартале этого года экономическая активность снизится, что приведет к более глубокой рецессии в 2020 году по сравнению с сокращением на 7,9%, зафиксированным в первой половине года, говорит Стоурнарас.

Выступая на конференции, организованной Американо-греческой палатой, глава центрального банка выразил мнение: несмотря на то, что, как ожидается, пандемия коронавируса значительно обострит некоторые проблемы, унаследованные от долгового кризиса 2010 года, такие как высокий государственный долг, высокий уровень безработицы, большой объем неработающих кредитов и дефицит инвестиций, она также имеет некоторые положительные эффекты. Например, в этом году частные депозиты увеличились на 12 миллиардов евро, кредитная экспансия более крупных предприятий неуклонно растет, что в первую очередь отражает благоприятные меры денежно-кредитной политики ЕЦБ и меры поддержки со стороны SSM, и меры, принятые правительством Греции посредством гарантий, предоставленных недавно созданным Банком развития.

Стурнарас отметил, что Греция, как планируется, получит 32 миллиарда евро из Фонда восстановления в 2021−2016 годах, из которых 19,3 миллиарда в виде субсидий и 12,7 миллиарда в виде недорогих кредитов. Он уточнил, что полное, своевременное и эффективное использование этих средств будет способствовать увеличению уровня реального ВВП в среднем более чем на 2,0 процента в год в период 2021—2026 годов.