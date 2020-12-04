Москва, , 12:50 — REGNUM Во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно добиться благополучия и развития экономики. Об этом 4 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном слове к участникам первого Евразийского конгресса.

«Наша главная задача — добиться благополучия во всех странах союза, сделать всё необходимое для динамичного развития экономики, сохранить устойчивость в условиях кризисов и совместно противостоять новым вызовам», — сказал глава российского правительства.

Он отметил, что ЕАЭС развивается в соответствии с принципами Всемирной торговой организации (ВТО).