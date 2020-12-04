Афины , , 12:43 — REGNUM Греция заняла четвертое место в мире по экспорту мраморных блоков и плит, поставляя 76% своей продукции в 120 стран, заявила 3 декабря президент македонско-Фракийской Ассоциации мраморных предприятий Юлия Хайда. Об этом сообщает AMNA.

Хайда, которая также является вице-президентом Iktinos Group, обнародовала эти данные на онлайн-форуме «экспорт превращает кризис в возможность», проводимом Панэллинской Ассоциацией экспортеров и греко-Американской Торговой палатой Нью-Йорка. Эти данные означают, что мировой спрос на греческий мрамор составляет 1,27 миллиарда евро, сказала Хайда. В этом секторе занято 6500 работников, непосредственно занятых в первичном секторе, и около 18 000 работников во вторичном секторе, добавила она.

Во время недавнего финансового кризиса в Греции этот сектор был вынужден пересмотреть свою роль, стать более экстравертным и искать новую стратегию. Обращение к мировому рынку означает соответствие внешнему спросу, отметила Хайда.

60% всего экспортируемого необработанного греческого мрамора поглощается Китаем, страной, известной как крупнейший импортер необработанного мрамора в мире. Что касается американского рынка мрамора, то США являются главным покупателем обработанного греческого мрамора, «стратегическим промышленным партнером», на долю которого приходится 15% обработанного мрамора Греции.

Греция является шестым по величине поставщиком обработанного мрамора в США после Италии, Китая и Турции.