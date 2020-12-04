Москва, , 12:38 — REGNUM Американские законодатели стремятся закрепить за собой энергетический рынок в Европе. Для этого США и усиливают санкции против «Северного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, д. п. н Андрей Кошкин.

«Европейские бизнесмены от американского протекционизма несут колоссальные убытки.

Европе архинеобходим дешёвый трубный газ из России, но её насильно пичкают дорогим газом из Америки.

Для того чтобы прикрыть выгоду от раздела в свою пользу крупного куска от европейского энергетического пирога, Конгресс США вводит дополнительные санкции против «Северного потока — 2», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли согласованные поправки, ужесточающие санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: В оборонный бюджет США внесли санкции против «Северного потока — 2»