Москва, 4 декабря 2020, 12:38 — REGNUM Американские законодатели стремятся закрепить за собой энергетический рынок в Европе. Для этого США и усиливают санкции против «Северного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, д. п. н Андрей Кошкин.
Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли согласованные поправки, ужесточающие санкции против газопровода «Северный поток — 2».
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