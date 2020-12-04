Москва, , 12:28 — REGNUM На российском валютном рынке сегодня, 4 декабря, складывается благоприятный внешний фон. заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Главным фактором поддержки для национальной валюты выступает рост на рынке нефти, где нефть марка Brent прибавляет более чем 1,5%. Также покупкам рубля способствует динамика в валютах развивающихся стран, которые растут и снижение индекса доллара.

Валютная пара доллар/рубль на этом фоне обновила минимум четверга в районе 74,26, но сильного движения вниз не последовало.

Таким образом, по итогу дня возможна локальна коррекция вверх в район 74,50. Коррекция обусловлена желанием спекулянтов зафиксировать часть недельной прибыли.

В свою очередь, на следующей неделе пара доллар/рубль, скорее всего, доберётся до целевого диапазона 72−74. Учитывая текущую ситуацию на рынке энергоносителей, данный диапазон более чем достижимая цель», — считает эксперт.

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