Калуга, , 14:39 — REGNUM Проект «Калуга — новогодняя столица России» обошёлся бюджету более чем в 69 млн рублей, заявил городской голова Калуги Дмитрий Денисов в эфире местного телеканала.

Калуга готовится к новогодним праздникам Kaluga-gov.ru

«Это очень скромная цифра. Если любопытные калужане обратятся к нашим соседям, у них затраты значительно серьезнее. Все обычно в пример приводят столицу нашей Родины. Там это стоимость двух небольших светотехнических конструкций», — сказал Денисов, поблагодарив губернатора за финансовую поддержку проекта из областного бюджета. По мнению градоначальника, большая часть расходов — 45,5 млн рублей — это затраты на «визуальное преображение ключевых локаций Калуги». Конкурс с таким названием на сайте госзакупок был объявлен 29 сентября. Победителем стала петербургская группа компаний «Мегаполис». Всего в городе будет установлено 28 искусственных елей, декоративная подсветка появится на 300 деревьях, город украсят объёмно-пространственные композиции и элементы дополненной реальности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Калуга была объявлена Новогодней столицей России 2021 года. Праздничные мероприятия пройдут с 12 декабря по 9 января 2021 года. Проект Министерства культуры РФ «Новогодняя столица России» направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма, так что отметить народный праздник в новогодней столице в Калугу приедут гости со всей страны. Почётный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года, когда на официальной церемонии закрытия состоится передача символа следующей новогодней столице России — Нижнему Новгороду.

Читайте ранее в этом сюжете: 45 млн руб. выделено на украшение «Калуги – новогодней столицы России 2021»