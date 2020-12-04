Токио, , 11:50 — REGNUM Правительство Японии до конца года разработает программу мер, которые направлены на прекращение продажи чисто бензиновых или дизельных автомобилей к середине 2030-х годов. Об этом 4 декабря сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

«Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что это необходимо для выполнения правительственной задачи прекратить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов к 2050 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Японии сообщили, что они будут поддерживать инициативы, направленные на продвижение возобновляемых источников энергии. Планируется, что благодаря реализации этих мер к 2050 году вся промышленность Японии будет выбрасывать столько же парниковых газов, сколько ежегодно.

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