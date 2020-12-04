Москва, , 11:47 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года транзит туркменской нефти через территорию России составил 2,11 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В ноябре Ашхабад направил через территорию России 160 тыс. тонн нефти. По объему транзита через РФ Туркмения занимает второе место, уступая Казахстану. За 11 месяцев казахстанский транзит составил 14,21 млн тонн, азербайджанский — 528,6 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—ноября 2020 года добыча нефти в России составила 470,16 млн тонн, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В ноябре этот показатель сократился на 11,3%.

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