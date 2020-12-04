Абакан, , 11:46 — REGNUM Государственный комитет по тарифам и энергетике Хакасии утвердил экономически обоснованные тарифы для ряда теплоснабжающих организаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, для части из них стоимость гигакалории в 2021 году снизится.

Так, для Устинкинского ЖКХ Орджоникидзевского района тариф уменьшится с 2,9 тыс. до 2,88 тыс. рублей. Для Сарагашского предприятия в Боградском районе — с почти 1,9 тыс. до 1,76 тыс. рублей за гигакалорию. Как отмечается, это связано с падением стоимости угля.

При этом для предприятий, поставляющих тепло в семь поселений, а также для Сорского ГОК и Енисейского филиала «Главрабвод» тариф вырастет «на несколько процентов», что в правительстве объяснили увеличением затрат. Между тем, по словам председателя комитета Манука Данданяна, суммы в заявках предприятий всегда выше утверждаемых.

Многие из них оказываются несогласными с итоговыми результатами. Как сообщало ИА REGNUM, ранее регоператор Хакасии по обращению с отходами пытался через суд оспорить тарифы на второе полугодие 2020 года. Однако суд стал на сторону тарифного регулятора, подтвердив их законность.

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