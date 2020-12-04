Саратов, , 11:50 — REGNUM В Саратовской области в 2020 году реализуются 55 федеральных проектов и 19 госпрограмм. Нацпроекты исполняются по трем основным блокам — «Человеческий капитал», «Экономический рост» и «Комфортная среда для жизни». Об этом сообщил министр финансов Вадим Ойкин.

Финансирование по всем направлениям составляет 41,7 млрд рублей, где 34,3 млрд рублей — федеральные средства. По словам министра, указанный объем привлеченных средств больше прошлогоднего в 1,7 раза.

По блокам «Комфортная среда для жизни» и «Человеческий капитал» в текущем году в рамках нацпроектов и госпрограмм финансируется 60 объектов капитального строительства на общую сумму в 9,5 млрд рублей, 41 объект из которых введут в эксплуатацию в 2020 году. Для поддержки предпринимателей 112 малых и средних предприятий воспользовались микрозаймами в объеме 245 млн рублей. Банковские кредиты под поручительство Гарантийного фонда оформили 89 предприятий на сумму более 1,6 млрд рублей. С 2019 года в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» 61 областное предприятие получило адресную поддержку, порядка 900 работников обучили технологиям бережливого производства.

Уровень кассового исполнения бюджета составляет 75%. К концу 2020 года обязательства по освоению бюджетных средств будут исполнены полностью.

На ближайшие три года в приоритете остается выполнение планов и задач, поставленных нацпроектами для успешного развития региона, отметил Вадим Ойкин.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Валерий Радаев отметил, что регион разово никогда не получал столько средств на различные объекты. Нацпроекты — это историческая возможность для Саратовской области. Ответственные по объектам, на которых затягиваются сроки, должны разобраться в задержке и обеспечить их ввод в ближайшее время.

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