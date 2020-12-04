Москва, , 11:54 — REGNUM Повседневные товары и основные продукты питания за год подорожали в России на 14%. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир», пишет 4 декабря газета «Известия».

В холдинге изданию пояснили, что замеряют стоимость корзины, которую фактически покупает население. В неё входят в частности мясо и рыба, сыр, яйца, молоко, варёная колбаса и сосиски, а также одежда и обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства гигиены.

В текущем году цены росли на фоне повышения курса валют, отметила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева. Многие продукты питания, как и сырьё, Россия импортирует.

«Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы», — добавила Караева.

По её словам, в течение года цены в магазинах колебались вслед за изменением курсов валют и поправками в налоговое законодательство, например о повышении НДС.

В ФАС изданию подтвердили, что цены на социально значимые товары в этом году менялись по сравнению с январским уровнем. Одна из причин этого — волатильность валют.