Набережные Челны, Татария, , 11:34 — REGNUM За период с января по ноябрь 2020 года КамАЗ выпустил 32,88 тыс. автомобилей, что на 4,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает агентство «Финмаркет» со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Олега Афанасьева.

По прогнозам автопроизводителя, в 2020 году падение продаж грузовиков в России составит 11%, что в количественном выражение равно 57 тыс. экземплярам. Отмечается, что каждый пятый продаваемый в России грузовой автомобиль является продукцией КамАЗа. Доля компании на рынке магистральных тягачей России достигает 34%.

С января по октябрь 2020 года в России было продано 22 005 грузовиков КамАЗ — на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее стало известно, что на Камском автозаводе произведен 150-й серийный магистральный тягач КамАЗ-54 901 с начала выпуска этой модели в 2019 году.

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