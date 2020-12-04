Омск, , 11:32 — REGNUM В Омской области, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, решили продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Вместе с тем, Управлению Роспотребнадзора рекомендовано в течение месяца разработать регламент по выводу из простоя и допуску к работе фуд-кортов в составе торговых комплексов. Подробности со ссылкой на главу региона Александра Буркова сообщает оперативный штаб.

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В преддверии новогодних праздников в области будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Помимо этого, планируется возобновить проведение соревнований регионального и муниципального уровней на открытом воздухе и в крытых спортивных объектах с искусственным и естественным льдом с учетом рекомендаций санитарных служб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки (3 декабря) в Омской области скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. За весь период жертвами COVID-19 в регионе стали уже 666 человек.

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