Москва, , 11:26 — REGNUM Центральный банк России с 4 декабря отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка (г. Москва) на осуществление банковских операций и аннулировал лицензию у «Дом-банка» (Московская область), сообщается на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что Евроазиатский инвестиционный банк был убыточен почти три года, а акционеры «Дом-банка» заявили о добровольной ликвидации.

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По величине активов Евроазиатский инвестиционный банк занимал 312-е место в банковской системе РФ, «Дом-банк» — 384-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО «Национальная страховая группа — «Росэнерго».

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